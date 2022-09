Zaterdagploegen Quick, Leones en BVC nog puntloos in poulefase bekertoernooi

De Nijmeegse vierdeklasser verloor zaterdag met 3-0 bij SVHA uit Herveld, dat op hetzelfde niveau uitkomt. Vorige week ging Quick 1888 in de eerste speelronde thuis met 9-1 hard onderuit tegen ONA dat de koppositie in de poule heeft overgenomen. Volgende week speelt Quick zijn slotwedstrijd in de poule tegen Dodewaard dat zich ook nog kan kwalificeren voor de knock-outfase.

De nieuwe zaterdagploeg van Leones uit Beneden-Leeuwen werd ook in zijn tweede bekerwedstrijd getrakteerd op een fikse nederlaag. De vierdeklasser verloor in Cuijk met 6-0 van JVC, dat een niveau hoger speelt. Vorige week werd het tegen de zaterdagploeg van AWC 9-0.

Leones-trainer Nicky van Dee was ondanks de nederlaag trots op zijn jongens: ,,We hebben voor elke meter gestreden tegen een kampioenskandidaat van een klasse hoger.” JVC kreeg in de vijfde minuut al een rode kaart, maar was ook met tien man een klasse beter. Net na rust stond het 0-3 en kon Leones het niveau aardig bijbenen tot de 80ste minuut. Daarna waren de mannen uit Beneden-Leeuwen conditioneel stuk en werd de score uiteindelijk verdubbeld.

Een andere nieuwkomer in het zaterdagvoetbal, het Beekse BVC, staat in het bekertoernooi ook nog op nul punten, maar heeft nu al twee wedstrijden laten zien dat het een aardige ploeg heeft. Vorige week bleek Kolping-Dynamo nipt te sterk (1-0), zaterdag trok De Treffers met 3-2 net aan het langste eind.

Alverna won met 2-1 bij Beuningse Boys en staat nu eerste in de poule. In de eerste helft was Alverna de bovenliggende partij en scoorde Sven Reijnen de 0-1. Beuningse Boys reageerde met de gelijkmaker vlak na rust. Luuk Gerrits scoorde. Uiteindelijk was het Alverna dat de overwinning binnensleepte na een schitterende aanval met Bas Disveld als eindstation. De twee nieuwe trainers - Leo Peeters van Alverna en Ivo den Bieman van Beuningse Boys - konden na afloop tevreden zijn over de inzet van hun spelers, die steeds beter in vorm komen nu de start van de competitie nadert.

Kijk voor alle uitslagen uit deze regio hieronder:

DISTRICTSBEKER OOST, EERSTE- EN TWEEDEKLASSERS

Poule 10:

18.00 uur: Groesbeekse Boys-Achilles’29

Union-Eendracht’30 (zondag 14:00 uur)

DERDE-, VIERDE- en VIJFDEKLASSERS

Poule 205:

JVC-Leones (zaterdag) 6-0

AWC (zaterdag)-Oranje Blauw 0-4

Poule 221:

Beuningse Boys (zaterdag)-Alverna 1-2

Poule 233:

ONA-Dodewaard 5-3

SVHA-Quick 1888 (zaterdag) 3-0

Poule 238:

Kolping-Dynamo-Juliana’31 (zaterdag) 1-3

De Treffers (zaterdag)-BVC’12 3-2