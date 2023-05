Zaterdagtak De Treffers kampioen van vierde klasse, Juliana’31 ontloopt directe degradatie

VOETBAL NIJMEGENDe ontknoping in de vierde klasse A zaterdag bracht de titel bij De Treffers dat Quick 1888 in Nijmegen met 2-0 klopte. Concurrent Kolping-Dynamo bleef bij BVC’12 in Beek op 1-1 steken en .

De Groesbekenaren keren na drie seizoenen terug in de derde klasse; Kolping-Dynamo gaat de nacompetitie in.

De Treffers bewees zich met circa meegereisde tweehonderd supporters. Daan Wijnhoven (directe vrije trap) en Sam Wardenaar (assist Patrick Heesakkers) zorgden voor 0-2 bij rust. Dat werd ook de eindstand waarna spelers en technische staf onder felicitaties werden bedolven.

Trainer Wilbert Hendriks: ,,We waren bovenliggend. Het duurde lang voordat we scoorden. Na de pauze hebben we de wedstrijd uitgespeeld. Voor onze jonge groep is dit de eerste titel. De derde klasse wordt zwaar. We gaan het merken.’’ De kampioenen trokken vanaf sportpark Zuid op de platte kar naar het gemeentehuis voor de huldiging.

Kolping-Dynamo dat moest winnen en minimaal elf keer vaker dan De Treffers moest scoren, strandde tegen BVC’12 dat na een strafschop van Sander Arts met 1-0 ging rusten. Na een uur viel de Nijmeegse 1-1 van Bram Boaz Mateman. Daarna leek winst mogelijk maar de Nijmeegse bezoekers verzuimden de trekker over te halen.

Coach Roel Berns van Kolping-Dynamo kon leven met de tweede plaats: ,,De situatie was best lastig: ons doelsaldo was nadelig. Nu krijgt de competitie een vervolg. We gaan voor promotie; die moet haalbaar zijn.”

Voor de Beekse trainer Maarten Cornelissen was de slotwedstrijd een weerzien met zeven spelers die hij vorig seizoen bij het Nijmeegse UNI VV in de derde klasse onder zijn hoed had: ,,We hebben Kolping-Dynamo de voet dwars gezet en kunnen met BVC’12 na de overgang naar zaterdag verder bouwen.”

Juliana in nacompetitie om lijfsbehoud

De zaterdagvoetballers van Juliana’31 sloten de reguliere competitie in de derde klasse A af met een 1-1 gelijkspel bij Renswoude. Directe degradatie is buiten beeld.

De ploeg werd tiende en moet zich op 3 juni via de nacompetitie bewijzen. Waarschijnlijk is ESC uit Elburg in Malden de tegenstander.

Bij Renswoude kwam Juliana via Gijs Beuving op voorsprong. De gelijkmaker viel uit een eigen doelpunt van Tees van de Rijt. De 1-1 na drie kwartier werd ook de eindstand. De vertrekkende trainer Rob Janssen is optimistisch: ,,Na de flow in de tweede competitiehelft is er vertrouwen dat we ons kunnen handhaven.”