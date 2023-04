Zeeman bezorgt DOVO bij basisrentree bevrijdende zege

VOETBAL MAASLAND Volharding loopt wéér averij op, doelpuntlo­ze remise SSS’18, Constantia heeft weer hoop

Volharding lijkt de goede vorm kwijt. Zondagmiddag incasseerde de gepromoveerde voetbalploeg uit Vierlingsbeek de eerste thuisnederlaag van het seizoen in de eerste klasse C. Someren was door twee vroege goals met 0-2 te sterk.