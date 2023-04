Zege voor Babberich in derby, blamage voor Den Dam

ZEVENAAR Babberich heeft in de vijfde klasse C goede zaken gedaan, het team van trainer Albert Kemperman won donderdagavond met 2-1 van Gelders Eiland en staat nu op de zesde plaats.

VIJFDE KLASSE C

Babberich-Gelders Eiland 2-1 (1-1). 0-1 Thijn van der Ent, 1-1 en 2-1 Bjorn Schoenaker.

,,Een verdiende zege, al kwamen we door een onoplettendheidje op achterstand", meldde trainer Albert Kemperman van Babberich. ,,Voor de winterstop lukte ons niet dit soort situaties nog om te draaien. Nu we weer compleet zijn, zit ik veel rustiger op de bank. Dan weet ik namelijk dat het goed komt, zoveel kwaliteit hebben we.”

Het bleef echter wel lang spannend. Kemperman: ,,Dat kwam omdat we na de 2-1 de kansen die we kregen niet benutten. We stonden wel onder druk, maar verzuimden het in de omschakeling af te maken."

Babberich staat zesde, Gelders Eiland zevende.

RVW-Den Dam 4-1 (1-0). 1-1 Sven Kock.

,,Dit was een collectief falen", begon trainer Sicco de Winter van Den Dam zijn relaas. ,,We moesten om 18.30 uur spelen op een veld zonder verlichting. Ik had voorzien dat dit problemen gaf, want meerdere spelers stonden in de file. We konden geen goede warming-up doen, dat hielp niet.”

Toch stak De Winter ook de hand in eigen boezem. ,,Na de pauze komen we tegen tien man te staan na een rode kaart bij RVW. Dat was een schandalige overtreding waarbij de arbiter ook nog de verkeerde speler van het veld stuurde. Daarna ging bij ons alles mis wat er mis kon gaan. Als je dan met 4-1 van tien man van RVW verliest, mag je dat wel een blamage noemen.”