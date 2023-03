Zorgen nemen toe bij Haaften na nederlaag bij concurrent NEO’25

Haaften keek halverwege al tegen een 4-0 achterstand aan. ,,De eerste helft was zeer matig van onze kant”, zei trainer Eelke Oomkens. ,,De 2-0 was een echte opbouwfout, de 4-0 een buitenspelgeval. Wij kregen voor rust zelf ook drie grote kansen, maar wij maakten ze niet.”

Oomkens zag na de pauze een heel ander spelbeeld. Jordy Perdon maakte al snel de 4-1. ,,We hadden nog terug kunnen komen in de wedstrijd, maar de kansen gingen er niet in. Het is niet anders. De gifbeker moet helemaal leeg”, zei Oomkens, die Thijmen Gerringa in de slotfase nog zag scoren (5-2).