ZVC Veenendaal grijpt naast eredivisieticket na geflatteerde nederlaag bij ZVV Eindhoven (6-1)

Het sprookje van ZVC Veenendaal is voorbij. De Veenendaalse club, pas opgericht in 2018, verloor vrijdagavond in de finale van de play-offs van ZVV Eindhoven (6-1) en greep daarmee naast promotie naar de eredivisie.

,,Een geflatteerde nederlaag”, zei coach Hicham Saidi. ,,We zijn lange tijd in de wedstrijd gebleven. Eindhoven heeft terecht gewonnen, maar zij liepen pas in de slotfase verder uit toen wij alles of niets speelden.”

ZVC Veenendaal maakte dit seizoen nog zijn debuut in de eerste divisie. De eerste doelstelling was handhaving. Dat bleek al snel te lukken en uiteindelijk mochten de Veenendalers dankzij het winnen van de tweede periodetitel de nacompetitie om promotie in.

In de eerste ronde werd in een tweeluik afgerekend met GZV Watergras (4-8 en 9-7 zeges). In de tweede ronde won ZVC Veenendaal in een thriller na strafschoppen van White Stones en in de halve finale volgde een zege op eredivisionist Texel 94 (2-5).

Het sprookje kreeg tegen eredivisionist Eindhoven niet de gedroomde climax. Halverwege stond het nog 1-1 in. Mohamed Ajiach zorgde namens ZVC Veenendaal voor de gelijkmaker. Na de pauze maakte de thuisclub het verschil. ,,Maar we kunnen terugkijken op een geweldig seizoen. We hebben zaalvoetballend Veenendaal op de kaart gezet. Wij gaan nu weer rustig doorbouwen, maar beseffen dat zo’n seizoen niet vanzelfsprekend is.”

ZVV Ede promoveerde eerder dit seizoen als kampioen wel naar de eredivisie.