ZVV Ede wint slotduel, maar grijpt naast titel én promotie naar eredivisie

ZVV Ede heeft titel­strijd niet meer in eigen hand na ‘heet avondje’ tegen ZVV Eindhoven

De zaalvoetballers van ZVV Ede zijn vrijdagavond in de topper tegen ZVV Eindhoven tegen de tweede competitienederlaag aangelopen: 1-3. De Edese club heeft de strijd om de titel in de eerste divisie nu niet meer in eigen hand.

22 mei