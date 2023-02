ZVV Ede worstelt zich ook langs Sportclub Olympic

Amateurdu­el in Gendringen gestaakt na vier rode kaarten voor vv Doetinchem

Het duel Gendringen-vv Doetinchem in de derde klasse B is zondag in de 82ste minuut door scheidsrechter W. de Jong uit Wijchen bij een 1-1 stand gestaakt. De Jong deelde vier rode kaarten uit aan de de gasten.