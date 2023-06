1250 Amersfoorters willen referendum over nieuwe parkeerplan: politiek buigt zich over eerste verzoek

Tekort van 20 miljoen euro dreigt voor Amersfoort vanaf 2026: gemeente aan de slag met besparin­gen

De begroting van Amersfoort stevent vanaf 2026 af op een tekort van 20 miljoen euro. Als er niet flink wordt ingegrepen lopen de rode cijfers daarna alleen nog maar verder op. Daarom gaat de gemeente zich buigen over maatregelen. Wat is er aan de hand? En wat is het gevolg?