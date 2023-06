15-jarige Amersfoorter beroofd en in elkaar geslagen, politie houdt jongen uit Amsterdam aan

Skateboar­der aangereden door een taxibus aan Zeldertse­poort in Amersfoort

Een skateboarder is gewond geraakt bij een aanrijding door een taxibus, op het zebrapad aan de Zeldertsepoort in Amersfoort. Dit gebeurde maandagmiddag rond kwart over twee. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.