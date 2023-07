6,1 miljoen euro winnen in de Lotto... en dan een dure auto? ‘Ze lossen vaak eerst hypotheek af’

Ergens in Amersfoort zit iemand op dit moment nog te stuiteren van geluk. Hij of zij won zaterdag namelijk het astronomische bedrag van 6,1 miljoen euro in de Lotto. Op sociale media regent het felicitaties aan het adres van de anonieme winnaar, maar rijzen er ook veel vragen. Want is het eerlijk, in een tijd van crisis? En hoe ga je om met zo’n bedrag?