Aantal fietsendiefstallen in Soest verdubbeld sinds eind vorig jaar: ‘Zet je fiets goed vast!’

MET VIDEO Nachtmer­rie van iedere ouder wordt werkelijk­heid: kinderwa­gen met baby valt in water Bunschoten­se haven

Een nachtmerrie van iedere ouder is dinsdagmiddag in Bunschoten werkelijkheid geworden. Volgens omstanders viel daar een kinderwagen met een baby erin in het water van de haven. Mede door snel optreden van alerte bouwvakkers is het kind gered.