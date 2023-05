Aart (76) weet wie hem op straat in elkaar sloeg en toch loopt dader nog vrij rond: ‘Vertrouwen is kwijt’

Sterren­chef Jansma kan het niet laten: jaar na verkoop Basiliek start hij in Nijkerk

Rik Jansma is de nieuwe chef-kok van Landgoed de Salentein in Nijkerk. Daarmee is de oud-eigenaar van sterrenrestaurant Basiliek in Harderwijk na een jaar zonder restaurant toch weer terug bij zijn oude liefde: koken.