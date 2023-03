Achtervolging nadat bestuurder stopteken negeert in Amersfoort: ‘Bekeuringen en kapotte scooter rijker’

Golfer Hidde van Breukelen slaat de bal waar hij hem wil hebben, 260 meter ver weg

Hij sloeg zomaar ballen over zo’n 260 meter. Totdat zijn rug begon tegen te stribbelen. Het was voor Hidde van Breukelen tijd om zijn golfswing aan te passen. ,,En die is terug”, zegt de Soester aan de vooravond van de competitie in de hoofdklasse. Zijn doel: de nationale titel én en een carrière als profgolfer.