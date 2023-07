Albert Heijn Euterpeplein opent deuren weer na wekenlange verbouwing

In tien minuten tijd een kar vol rotzooi: Martin (61) prikt afval op zwerfafval-hotspots in Amersfoort

Een gedumpte frituurpan, deurmat en boodschappenwagentje. In nog geen 10 minuten verzamelt afvalprikker Martin van der Veen (61) op het Neptunusplein in Amersfoort héél veel rotzooi. Het smerigste wat-ie ooit vond? Een volle poepluier. Hoe erg is het op de hotspots waar de gemeente orde op zaken wil stellen? ,,We leven in een weggooi-maatschappij. Zonde!”