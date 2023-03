Alles wordt duurder, en nu gooit ook de ijsmaker prijzen omhoog: ‘Je kiest dit vak niet voor het snelle geld’

Woondeal: zo veel nieuwe huizen moeten erbij komen in de provincie Utrecht (en in jouw gemeente)

Gloort er hoop voor mensen die een huis zoeken? Op papier wordt maandag in elk geval een stap gezet naar duizenden nieuwe woningen in de provincie Utrecht. Al is er twijfel of het lukt ze allemaal ook echt te bouwen. Wat zijn de plannen? En hoeveel huizen moeten er in de verschillende gemeenten bij komen?