Als het aan Michael ligt kost pakje sigaretten morgen al 25 euro: ‘Influencers steken nog te vaak peuk op’

indebuurt.nl Rhedi verkoopt al 12,5 jaar tweede­hands kleding: 'Mijn winkel hangt vol pareltjes'

12,5 jaar geleden opende Rhedi haar winkel aan de Snouckaertlaan in Amersfoort. Inmiddels zijn ze verhuisd naar de Leusderweg, kwam Caroline er vijf jaar geleden als sidekick bij en is tweedehands kleding véél hipper geworden. We gingen langs bij Rhedi & Caroline van Pearls & Roses.