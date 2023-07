Amersfoort gaat bomen beter beschermen tegen omzagen vanwege bouw nieuwe huizen

MET VIDEO 150 jongeren ‘vluchten’ voor de politie in Leusden: ‘Gewoon hard rennen als je agenten ziet’

Over hekjes springen, in bosjes verstoppen, en steegjes in rennen. Vluchten voor de politie is nog niet zo makkelijk als het misschien lijkt. Jongeren konden woensdagavond ervaren hoe het is om voortvluchtig te zijn tijdens de eerste editie van ‘The Hunt’ in Leusden. „Ik dacht echt dat het makkelijk ging worden, maar de agenten waren met heel veel.”