Amersfoort krijgt eigen Wall of Fame voor sporthelden zoals Femke Bol: dit is er tot nu toe over bekend

Atlete Femke Bol (23) sprintte de afgelopen tijd het ene na het andere record aan diggelen. Maar zij is lang niet de enige Amersfoortse sporter die nu of in het verleden grootse prestaties heeft neergezet. ,,Prestaties zoals die van Femke willen we graag eren”, zei Arie den Ouden (CDA) dinsdag in de Amersfoortse gemeenteraad. ,,Daarom willen wij een Wall of Fame in de stad. Zodat voorbijgangers deze momenten herinneren en om andere sporters te inspireren en boven zichzelf te laten uitstijgen.”

Wie komt er op Wall of Fame in Amersfoort?

Vrijwel de gehele Amersfoortse politiek omarmde het plan. Wethouder Ben van Koningsveld (CDA, sport) gaat nu op zoek naar een geschikte plek voor de Wall of Fame. Het nieuwe stadhuis op het Trapeziumterrein en zwembad Amerena werden genoemd, maar daarover is nog geen besluit genomen. Het is de bedoeling dat het plan voor een Wall of Fame voor 1 januari 2024 concreet wordt gemaakt.

Vanuit de politiek werd erop gewezen dat het belangrijk is om ook sporters met een handicap op te nemen op de Wall of Fame. Vanuit een deel van de partijen werd ook gevraagd te kijken om toppers in de cultuursector of mensen die zich inzetten voor de samenleving op te nemen op de Wall of Fame.

Volledig scherm In 2022 krijgt Femke Bol uit handen van burgemeester Lucas Bolsius de gouden sportpenning uitgereikt. © Harry van ’t Veld

