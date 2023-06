Amersfoort krijgt gehoopte mankracht om ondermijning halt toe te roepen: ‘Veelkoppig monster op de loer’

Festivals genoeg in Amersfoort, maar niet voor jongeren: ‘Meer feestjes zoals Festifoort nodig’

Dias Latinos, Musica Mundo, Amerfoort Jazz: muziekliefhebbers komen tijdens het festivalseizoen in Amersfoort niets tekort. Maar er is één groep die achterblijft: de dance en techno-fanaten. Het zijn vooral de jongeren die zich niet bediend voelen in Amersfoort, want op Festifoort en Into the Woods na, vinden de meeste van dit soort festivals ver buiten de grenzen van Amersfoort plaats.