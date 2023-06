Amersfoort trekt tonnen uit om hem te bestrijden, maar hoe gevaarlijk is de Japanse duizendknoop?

Grachten­fes­ti­val Viva Vathorst is blijvertje: ‘Hoe leuk als je later kan zeggen dat je elkaar hier hebt ontmoet’

Het doet sterk denken aan een jaar terug: een heerlijke zomerse dag met flinke reuring in de wijk. Bootjes, sups en zwemmers dobberen in de gracht. Viva Vathorst is één groot buurtfeest waar wijkbewoners elkaar ontmoeten. Een ding is duidelijk. Vathorst sluit haar Grachtenfestival in de armen.