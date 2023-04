Amersfoorters mogen meehelpen met het zoeken naar mensenbotjes: ‘Dit is zo’n opzienbarende opgraving’

Sinds 2019 geen groot Koningsdag­feest meer in Amersfoort (maar dat gaat mogelijk veranderen)

Optredens van bekende artiesten, een vol plein, genieten van een zonnetje en dat allemaal met een ijskoud drankje in de hand. Voor veel liefhebbers de ideale invulling van Koningsdag. Ooit was dit mogelijk in Amersfoort en wie weet straks óók weer. ,,Er zijn gesprekken geweest.”