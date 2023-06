Amersfoortse brandweer in actie door puber-actie: ‘Help, ik zit vast in een wip-kip’

‘Cultuurpa­leis aan de Eem’ was lang alleen een wens, maar komt nu dichterbij (voor 120 miljoen, dat wel)

Het moet qua grootte tweederde van TivoliVredenburg in Utrecht worden. Het zou er in al kunnen 2030 staan. En het gaat naar verwachting tussen de 120 en 145 miljoen euro kosten: de nieuwe cultuurtempel van Amersfoort. Lang was het niet meer dan een wens, maar nieuw onderzoek brengt de daadwerkelijke bouw ervan een stap dichterbij.