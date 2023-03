Amersfoortse foodies opgelet: Lepeltje Lepeltje staat weer op de planning

lezersbrieven Zorgen om de skyline van Amersfoort

Kan de ene stad van de andere leren? De Neudeflat in Utrecht is al vele jaren een steen des aanstoots in het oude centrum van Utrecht. De Neudeflat laat zien wat rond 1960 de ideeën waren over architectuur en stedenbouw en heeft de skyline van het oude centrum onherstelbaar beschadigd. Ondanks vele acties zijn vele afbraakplannen nier doorgegaan, omdat herstel van de oude stad te duur werd. Peter van Hees Amersfoort