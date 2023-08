Amersfoortse Joline van You Are Special NL: 'Wij ontwerpen en bedrukken alle kleding zelf'

indebuurt.nlIn 2019 begon Joline (27) haar eigen fashion label ‘You Are Special NL’. Inmiddels zijn we ruim 4 jaar verder en heeft ze haar eigen winkel in de binnenstad van Amersfoort. Trendy en comfort, basic, maar toch fashionable; dat is waar You Are Special voor staat. Wij gingen langs bij eigenaresse en founder Joline Bluijs.