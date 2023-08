Amersfoortse voetbalclubs uit hun zomerslaap: dit zijn de feiten en cijfers van het populaire AVK

Bosbaden met de handen in het haar door prutzomer: ‘Vijftig bezoekers in één maand... dat kan niet uit’

Een graad of 18, veel regen en af en toe een klein zonnetje. Zie hier het weerbeeld van de zomervakantie tot nu toe in een notendop. Balen voor wie vrij is of in eigen land op vakantie gaat, maar nog veel vervelender voor buitenzwembaden die het juist van deze periode moeten hebben. En dus zien ze zich genoodzaakt drastische maatregelen te nemen.