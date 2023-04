Amersfoortse wijk schrikt op: eerst een ingegooide ruit, dag later gaat auto in vlammen op

Tegels en schuttin­gen niet welkom in nieuwbouw­wijk Oude Tempel: ‘Samenleven in en met het bos’ centraal

Toekomstige bewoners van de nieuwbouwwijk in het bos van Landgoed Oude Tempel in Soesterberg kunnen een grote tuin met schutting eromheen vergeten. Wie de grond om zijn woning wil betegelen, is niet welkom. ‘Samenleven in en met het bos’ wordt het motto van de wijk waar maximaal 300 huizen komen.