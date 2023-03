Anonieme tip leidt politie naar Amersfoortse drugsdealer (40)

indebuurt.nl Da's pech, fiets weg: dit moet je doen als je fiets is gestolen in Amersfoort

Bijna iedereen die in Amersfoort woont, heeft het wel eens meegemaakt. Je parkeert je fiets ergens – soms zelfs gewoon voor je huis – en als je hem nodig hebt, is hij weg. Gejat of weggehaald door de gemeente. Wat te doen als je stalen ros verdwijnt? Wij (ervaringsdeskundigen) hebben het voor je op een rij gezet.