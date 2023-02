Arie (84) is ziek, maar knutselt toch vrolijk door aan zijn metershoge Onze Lieve Vrouwetoren van ‘rotzooi’

Dit bedrijf maakt tassen en kleding van schimmel (en dat is helemaal niet zo vies als je denkt)

Lopen we in Nederland straks in kleding gemaakt van schimmels? De kans is zeer aannemelijk en wie bang is dat je dan eerst flink wat parfum moet opspuiten om lekker te ruiken, heeft het mis. Zelfs VVD-prominent Edith Schippers heeft oren naar het product: ,,Als die tas af is, hoor ik het graag.”