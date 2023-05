‘Assistent-coach zijn is een vak. Gerrit was daar een stuk beter in’

Column Peter Visee: ‘De gelijkenis­sen tussen Joris Korndewal en zijn ouweheer ben ik steeds duidelij­ker gaan zien

Peter Korndewal was geen typische voetbalvader. Hij was van de padvinders, van de sandalen, had een flinke baard en het overhemd met opgestroopte mouwen was zijn handelsmerk. Maar bovenal was hij intelligent, sociaal en hartelijk. Het was altijd een feest om met hem langs de lijn te staan.