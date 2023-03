Audi botst met hoge snelheid achterop stilstaande file op A1 bij Eemnes

Het was dé attractie voor fietsers, nu is het trekpontje vervangen door een brug (die 1 keer per jaar opengaat)

Het was een leuke attractie voor fietsers in de Eempolder: het trekpontje over de Eemnesservaart bij Eemnes. Maar het enige trekpontje dat de regio ooit heeft gehad, is na zestien jaar weg. Voorgoed. Vervangen door een brug, die – lach niet – maar één keer per jaar opengaat: voor Sinterklaas.