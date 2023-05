Auto-ongeluk na door rood rijden op kruising Leusderweg, filmende automobilisten krijgen boete

Huis te koop Wouter en Andrea verlaten met pijn in hun hart hun woning in Utrecht: ‘Reuring én een dorpsge­voel’

Na jaren in Utrecht gewoond te hebben, verhuizen Wouter Nijhof, Andrea Noordstar en hun zoontje Wisse (2) binnenkort naar het dorpje Bennekom, vlak buiten de Veluwe. ,,Ik ben in de omgeving van Ede opgegroeid maar ben voor mijn studie naar Utrecht verhuisd. Had je mij een paar jaar geleden verteld dat ik terug zou gaan naar waar ik ben opgegroeid, dan had ik dit maar niks gevonden”, lacht Andrea.