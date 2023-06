Auto wordt over het hoofd gezien door militaire truck en knalt op detectiekast

Groeiend protest tegen vierde aanvlieg­rou­te over Utrecht, dinsdag protest in Den Haag

45.000 handtekeningen tegen laagvliegen over Gelderland en Utrecht. Gemeenten én provincies die zich tegen het plan keren. Het verzet tegen de vierde aanvliegroute naar Schiphol groeit. Dinsdag is een protestbijeenkomst in Den Haag.