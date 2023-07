Automobilist rijdt tegen boom en bedreigt mensen die te hulp schieten

Zwembadper­so­neel redt op het nippertje jonge vluchtelin­gen: ‘Wachten tot het een keer fout gaat’

Al meerdere keren hebben badmeesters nét op tijd ingegrepen. Ze visten kinderen van de bodem in het zwembad in Baarn. Vooral bij jonge vluchtelingen die verblijven in de nabijgelegen asielopvang gaat het geregeld mis. „Het is wachten op het moment dat het een keer echt fout gaat”, aldus de bezorgde Ilse van der Stoep van Bosbad De Vuursche.