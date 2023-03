Automobilisten opgelet: dit weekend grotere kans op wildaanrijding door zomertijd

Wordt westelijke rondweg echt een walhalla voor de fietser? ‘Niet realis­tisch dat er geen auto's meer rijden’

Als fietser voel je je straks de koning te rijk in Amersfoort-West. Wachten op de trein hoeft niet meer en fietsroutes worden sneller en veiliger, jubelen partijen in de Amersfoortse politiek. Maar kleven er dan geen nadelen aan? ‘Je kunt wel dromen dat er geen auto’s meer rijden, maar dat is niet de realiteit.’