Basisschool in Soest ontruimd na ruiken vreemde lucht, kinderen naar sportzaal gebracht

Rond 12.45 uur kreeg de brandweer melding van een stank/hinderlijke lucht in de basisschool in Soest. Zij rukte daarop met meerdere eenheden uit en ontruimde de school direct. De aanwezige kinderen werden naar de naastgelegen sportaula gebracht. ,,Zij gaan met de ouders of de opvang mee’’, laat een woordvoerder van de VRU weten.

Hoofdpijnklachten

De personen die last hadden van hoofdpijn zijn uit voorzorg nagekeken, maar er waren geen bijzonderheden te melden. Of het om scholieren ging, is niet bekend. De brandweer is momenteel nog aanwezig in de school om te kijken of er sprake is van een gaslek.