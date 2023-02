Bekersprookje Spakenburg duurt voort: FC Utrecht te kijk gezet in eigen huis

Ongekend, bizar en ongeëvenaard in het moderne voetbal waar de miljoenenbedragen je om de oren vliegen. De amateurs van Spakenburg, die eerder in het toernooi al opzien baarden met de eliminatie van het geplaagde FC Groningen, stuntten gisteren opnieuw. FC Utrecht, subtopper en azend op bekerwinst, was het volgende slachtoffer van de Spakenburgse dadendrang.

De 1-4 winst was de ultieme beloning voor het lef dat de ‘Blauwen’, slechts middenmoter in de Jack’s League, in stadion Galgenwaard aan de dag legden. Ga maar na: waar je zou verwachten dat het ‘grote’ FC Utrecht in het eerste kwartier zou stormen op het doel van Alessandro Damen, om de stiekeme droom van de Spakenburgers meteen de kop in te drukken, daar was het de ploeg van coach Chris de Graaf die de lakens uitdeelde.

Aanval

Zonder enige vrees werd druk op de Utrechtse helft gezet. Bovendien lukte het om de zenuwen direct van zich af te spelen. De aanval werd gekozen, wat in de derde minuut al leidde al tot het eerste wapenfeit leidde. Aanvoerder Floris van der Linden kopte recht op Utrecht-keeper Vasilis Barkas af. Nog geen vier minuten later loste Mark Veenhoven, op tijd herstel van een kniekwetsuur, een schot van afstand. Nu kon Barkas maar ternauwernood redden.

Het was nog maar een voorbode: in de twaalfde minuut, na weer een geslaagde aanval over de linkerflank, leverde Luuk Admiraal de bal op de pantoffel van Wimilio Vink af. De manier waarop de middenvelder volleerde, ziedend en overtuigend, was illustratief voor de wonderlijke avond die zou volgen. 0-1 werd, nadat de VAR na rust de gelijkmaker van Tasos Douvikas afkeurde, 0-2. Luuk Admiraal, die daarvoor nog een dot van een kans had laten liggen, rondde in de 59ste minuut wel succesvol af.

De aansluitende 1-2 van eredivisietopscorer Douvikas volgde vrijwel direct, maar het was niet het sein om in te storten. Masies Artien, veldheer in de defensie, kopte een corner van Vince Gino Dekker raak (1-3). Ongekende weelde die nog geen tien minuten later met de 1-4 van Van der Linden nóg groter werd. Daarmee was de bekersensatie een feit. Niet eerder bereikte een amateurclub in de 21ste eeuw de laatste vier door twee eredivisionisten op eigen veld uit het toernooi te bonjouren.

