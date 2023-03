Benieuwd naar de ‘Nachtwacht van Soesterberg’? Die is nu te zien in dit museum

KEIVERLIEFD OP MIJN AUTO Theo is hélemaal gek van zijn Beetle: ‘Hij heeft 225 PK, dat is heel wat voor zo’n klein autootje’

De liefde voor de Volkswagen Kever zit diep bij Theo Veenendaal. Al in de jaren zeventig reed hij erin. Hij heeft er nog een foto van: een jaar of negentien oud, nonchalant poserend op de neus van zijn lichtblauwe Kever 1302. Niet zo gek dat de voorkeur voor deze auto altijd gebleven is, en Theo anno 2023 een modernere versie rijdt: een witte Volswagen Beetle 2.0 waar hij helemaal weg van is.