Bestuur van lokale omroep Zuidplas Vandaag stapt op

De lokale omroep in Zuidplas is in handen van Stichting Gouda Media, die in januari een nieuw bestuur kreeg en de naam van de lokale omroep wijzigde van Dichtbij het Nieuws in Zuidplas Vandaag. De nieuwe bestuurders haakten af nadat ze kennis namen van oudere documenten waarin allerlei afspraken stonden waarvan ze niet eerder op de hoogte waren gesteld. Het gaat onder andere over samenwerkingsovereenkomsten.

Zorgen

,,Deze documenten zijn ons totaal niet bekend en we weten en wisten niets van de inhoud en voorwaarden van deze overeenkomsten omtrent journalistieke dienstverlening en het verkopen van reclame”, aldus Jacobs en Barel in een verklaring die zij openbaar maakten. ,,De constructie die is weergegeven, geeft ons ernstige zorgen over het handelen van de eerdere bestuursleden. Deze zorgen zijn dusdanig ernstig dat wij na consultatie hebben doen besluiten per direct op te stappen uit het bestuur.”

Kritiek

De lokale omroep kwam al eerder in opspraak. De gemeenteraad van Zuidplas had in 2019 in meerderheid geadviseerd de zendmachtiging niet meer aan Omroep Zuidplas toe te wijzen maar aan Stichting Gouda Media. Sindsdien is er regelmatig kritiek op het functioneren van de nieuwe lokale omroep.

Vorig najaar kondigde de omroep een naamsverandering, bestuurswissel en nieuwe koers aan.

Volgens wethouder Frans Klovert valt aan de zendmachtiging voor de lokale omroep door de gemeente niet te tornen, omdat het Commissariaat voor de Media daarover beslist. Zuidplas Vandaag heeft een machtiging tot in 2025.

