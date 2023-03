Bewoners polderwegen en Kerkebuurt Soest in actie tegen hardrijders: ‘Huidige maatregelen niet genoeg’

Hardrijders en sluipverkeer moeten worden geweerd van de polderwegen in Soest. Dat vinden zo’n 250 bewoners van deze wegen en uit de Kerkebuurt. ,,We praten al jaren met de gemeente, maar er gebeurt niks”, zegt een van de initiatiefnemers van een handtekeningenactie, Michel Schothorst.

Als Bewonerscollectief hebben bewoners het onderwerp als burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad gezet. Concreet vragen zij de raad om met een plan van aanpak te komen. Die behandelt hun brief met 250 handtekeningen donderdag.

De klachten betreffen vooral de Peter van den Breemerweg en de A.P. Hilhorstweg. Over die wegen rijdt veel verkeer tussen Soest en Amersfoort. Beide komen uit in de historische Kerkebuurt, dat een door het Rijk beschermd dorpsgezicht heeft. Die buurt met z’n smalle straatjes is niet berekend op veel autoverkeer, vinden de bewoners.

Nog steeds gevaarlijk

,,We hebben al diverse malen met de gemeente gesproken en er zijn wel een paar maatregelen genomen”, zegt Schothorst. ,,Er staan herhalingsborden en er zijn wegmarkeringen voor de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur, maar dat zijn er te weinig om het vele snelle sluipverkeer af te kunnen remmen. Vooral voor fietsers en wandelaars is het gevaarlijk.”

De bewoners hebben hun licht opgestoken bij andere gemeenten waar polderwegen wel veiliger zijn geworden, zoals in Nijkerk en Putten. Zij stellen onder meer voor om rammelstroken aan te brengen, het verbod op rijden in de spits uit te breiden naar 15.00 tot 19.00 uur in beide richtingen, vrachtverkeer te weren uit de Kerkebuurt en rood asfalt op beide wegen aan te brengen. Dan wordt het een fietspad waar de auto te gast is.

