Binnenkijken bij kunstenaar Robert Boon in Leusden: 'Tijdens het schilderen ben ik in een andere wereld'

Brouwer doet (met succes) wanhopige oproep om lokaal biertje te redden: ‘Kom helpen wieden!’

Geen lokaal bier dit jaar?! In Hoevelaken slaat liefhebbers de schrik om het hart. Als gevolg van de droogte dreigt er dit jaar geen Hoevelaker Graan Geluk te worden gebrouwen. Want het graan van lokale brouwer Bram van de Klundert wordt bijna overwoekerd door onkruid. ‘Kom helpen wieden!’ is zijn laatste oproep om het enige lokale biertje te kunnen redden.