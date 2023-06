Boodschappenbezorger Flink gaat seniorenmaaltijden bezorgen in Amersfoort

Rust­hof-affaire: nabestaan­den willen dat álle betrokke­nen worden gehoord door rechter

De ouders van twee overleden kinderen die op begraafplaats Rusthof bij Amersfoort begraven liggen, hebben de rechtbank Midden-Nederland gevraagd om iedereen te gaan horen die op 11 september 2021 betrokken is geweest bij de nachtelijke paranormale sessies op de begraafplaats. Een spiritueel onderzoeksteam probeerde via lichtgevende balletjes in contact te komen met overledenen.