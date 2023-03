Booteigenaren, het is bijna zover: elektrische bootlift in Spakenburg volgende maand in gebruik genomen

MET VIDEOHet leven voor booteigenaren in de Bunschotense wijk Rengerswetering en de Amersfoortse wijk Vathorst wordt binnenkort een stuk makkelijker. De elektrische bootlift die schepen via het fietspad op de Oostdijk in Spakenburg het Eemnermeer in- en uit takelt, kan volgende maand in gebruik genomen worden.

Met de overtoom kunnen booteigenaren met een druk op de knop naar de andere kant van de dijk of dam getransporteerd worden. De boot in de overtoom blijft horizontaal en de bemanning kan aan boord blijven. Het overzetten van de boot duurt ongeveer 6 minuten. Maar let op: de boten mogen maximaal twee ton wegen en moeten elektrisch of hybride aangestuurd zijn.

In augustus vorig jaar werden de eerste testen uitgevoerd. Nu zijn ze aangekomen in de laatste fase, waarna in april de lift opengesteld zal worden. Bij de gemeente kunnen booteigenaren een toegangstag aanvragen. Alleen inwoners van Rengerswetering en Vathorst en eigenaren van woningen en percelen direct aan de watergangen van de Laakzone komen hiervoor voorlopig in aanmerking.

Eerste elektrische overtoom

Al sinds 2017 wordt nagedacht over de overtoom in Spakenburg. Mensen die graag varen op de Laak vanaf Vathorst konden eerder niet doorvaren naar het randmeer en andersom. Een sluis aanleggen bleek veel te duur. Deze overtoom is geïnspireerd op oudere overtomen, die werden aangestuurd door mensen- of paardenkracht. Dit is de eerste Nederlandse elektrisch aangestuurde overtoom.

Volledig scherm De laatste testen worden uitgevoerd voor de overtoom op Oostdijk. © GinoPress B.V.

