Bosbad Amersfoort bijna weer open: vanaf deze datum kan er weer geplonsd worden

Scholen gaan verwarring over aanmelding van nieuwe leerlingen te lijf met website

Jonge ouders die op zoek zijn naar heldere informatie over het kiezen van een basisschool in Amersfoort kunnen sinds kort terecht op de website Amersfoortvoorkinderen.nl. De website is opgezet omdat uit onderzoek bleek dat de aanmeldprocedure voor sommige ouders verwarrend is.