Wordt dit monumentale pand de nieuwe woonplek voor 30 daklozen? ‘Dit is een fantastische locatie’

Is het te druk op Amersfoort Centraal? ‘Niet alleen het station, heel de stad!’

Is het station in de woorden van de wethouder ‘niet Amersfoort-waardig’? Is de titel Amersfoort Centraal daarmee overdreven? Wij legden onze lezers het deze week in de Kwestie voor. Overdrijven we en ligt het alleen aan perron 1 en 2, of zijn er meer probleemgebieden op en rond het centraal station? De lezers hebben gesproken: ‘Amersfoort is veel te groot geworden.’