Brand bij beddenzaak Nijkerk blijkt stapel afvalhout: ‘Hier is zeker een hartig woordje over gesproken’

Githa kreeg een baksteen door ruit: ‘Zit niet meer relaxed in mijn eigen woonkamer’

Je kent het wel. ’s Avonds laat begin je nog aan een film, waarna je op de bank in slaap sukkelt. Om vervolgens midden in de nacht wakker te schrikken van iets onbenulligs. Zo niet Githa. Zij werd wakker van een knal en rinkelend glas, veroorzaakt door een baksteen die door haar woonkamerraam vloog. De schrik zit er nog goed in. ‘Ik heb heel hard gegild.’