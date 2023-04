Brant uit Nijkerk was een van de eerste tabaksplanters en liet zijn sporen na tot in de VS

De NSB had in de jaren 30 veel aanhang in het Bergkwar­tier: ‘Het werkloze gespuis in toom houden’

Vandaag kunnen inwoners van Amersfoort naar de stembus, om de samenstelling van de Provinciale Staten te bepalen. 88 jaar geleden deden ze dat ook, maar in een heel andere tijd. Bij de verkiezingen in 1935 behaalde de NSB in Amersfoort een opvallend goed resultaat. Het succes bleek van korte duur: vier jaar later raakte de extreemrechtse partij meer dan de helft van de stemmen weer kwijt.