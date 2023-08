Burgemeester regelt bijzondere wedstrijd voor MHC Leusden: nationale team Brazilië komt naar de club

RECHTSZAAK Maanden na ontvoering van dochter komt er voor Jorica opníeuw een nachtmer­rie uit: ‘Hoe kan dit?’

Een vooropgezet plan, waarbij Zakir D. zijn dochter bewust ontvoerde. Anders kan het Openbaar Ministerie de aanklacht niet formuleren. In november 2022 werd de toen 11-jarige Melisa ongevraagd meegenomen en in Bulgarije - vlak voor de Turkse grens - teruggevonden. Voor haar moeder kwam dinsdag in de rechtbank opnieuw een nachtmerrie uit. ‘Hoe kan dit? Dit is het ergste scenario.’