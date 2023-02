Buurvrouw hoort gerammel en slaat alarm, verdachte van inbraak lijkt te zijn gevlogen

Snelheids­on­der­zoek op Noordewier­weg in Amersfoort in verband met ongeval vorig jaar

De politie heeft donderdag op de Noordewierweg in Amersfoort een snelheidsonderzoek uitgevoerd, in verband met een aanrijding die eind vorig jaar plaatsvond. Daardoor was een deel van de weg deze ochtend in beide richtingen afgesloten.