Carla zingt samen met duizend vrouwen in Leusden voor vrede in Oekraïne: ‘Wij staan op’

Duizend vrouwen die samen met volle borst zingen voor wereldvrede. In het Afas theater in Leusden verzamelen zij zich aanstaande zaterdag 25 maart. Initiatiefnemer en zangeres Carla van der Veldt vindt het belangrijk om aandacht te vragen met zang, gedichten en speeches. ,,We willen een wereld zonder oorlog, zonder wapens. Dat begint bij de kracht van vrouwen.”

De liedjes tijdens het programma gaan over vrede en moeten juist zorgen voor positiviteit, laat Van der Veldt weten. Nummers van bijvoorbeeld John Lennon komen voorbij. Ook treedt de Russisch-Oekraïense zangeres Daria Zueva op. Eén van haar nummers heet: Power of a woman.

,,Zueva heeft zowel Russisch als Oekraïens bloed door haar aderen stromen. Zij laat met de muziek weten hoe erg de oorlog iedereen raakt”, zegt Van der Veldt. ,,Het doel van deze dag is ook dat het voor iedereen is, zonder onderscheid te maken waar iemand vandaan komt. We moeten juist samen sterk staan en goed naar elkaar luisteren.”

Quote We zijn in een ratrace terecht gekomen en staan vaak niet bij dingen stil Carla van der Veldt

Zelf gaat Van der Veldt nummers zingen die zij samen met haar man Paul heeft geschreven. ,,Ik ben geïnspireerd door filmpjes van een zangeres in het Midden-Oosten die andere vrouwen inspireert met muziek om te gaan staan. ,,Dit is iets wat ik ook wil doen. Vrouwen optrommelen van: laten een andere beweging maken. Eén die recht uit het hart komt. Daar leeft geen geweld.”

Magisch

,,Muziek is de taal van het hart en het raakt je”, zegt Van der Veldt. ,,We zijn in een ratrace terecht gekomen en staan vaak niet bij dingen stil. Als je elkaar straks een stem geeft, heeft dat iets magisch. De vrouwen stappen nu naar voren en laten zich horen. Ik denk dat wij een grote rol kunnen spelen hierin. Vrouwen zijn degenen die levens baren en nu oproepen het te beschermen. De volgende keer zijn dat hopelijk mannen. En dan vrouwen en mannen samen.”

Ze sluiten de dag af met een eigen nummer met de titel: vrede. Dit wordt met alle duizend vrouwen samen gezongen. We staan er voor elkaar. Het refrein een aantal keer in het Nederlands en door zangeres Zueva ook 1 keer in het Oekraïens en 1 keer in het Russisch.

Van der Veldt wil met muziek nog veel vaker aandacht vragen voor wereldvrede. ,,Ik heb allerlei zaadjes te planten. Je krijgt veel te horen over wapens en over oorlog. Het is ook goed om tegengeluid te horen. Een stempel te zetten voor een vreedzame en geweldloze weg.”

Volledig scherm De theaterzaal van AFAS © Nico Brons

